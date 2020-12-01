Екатеринбург, , 14:27 — REGNUM В Екатеринбурге начали формирование нового состава Общественной палаты муниципалитета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

С 30 ноября в городе принимают представления о выдвижении своих кандидатов от общественных организаций. Те должны быть зарегистрированы в городе и вести свою деятельность не 12 месяцев. Допускается попадание в Общественную палату в качестве самовыдвиженца.

Документы принимаются по 29 декабря 2020 года в Общественной палате города и екатеринбургской гордуме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее студентам Екатеринбурга предложили принять участие в политическом конкурсе, по итогу которого можно попасть в новый состав Общественной палаты.

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