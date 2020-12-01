Екатеринбург, 1 декабря 2020, 14:27 — REGNUM В гимназии № 120 Екатеринбурга отключили отопление в нескольких классах. Информацию подтвердили журналистам в городском департаменте образования.
В пяти учебных классах температура оказалась ниже норматива (17 градусов по Цельсию). Дети пока продолжают учиться, даже в куртках, передаёт «УралПолит.ру».
Департамент образование уже взял на контроль ситуацию в гимназии. Специалисты подрядной организации проверку, но нарушения в работе системы выявлены не были.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Красноуральске (Свердловская область) из-за коммунальной аварии без тепла остались десятки домов