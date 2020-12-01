Москва, , 14:21 — REGNUM Первое, что следует иметь в виду — то, что платежная дисциплина по автокредитам среди иных обеспеченных залогом ссуд не так уж и велика, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Это ипотеку люди стараются обслуживать вовремя любой ценой. Ведь купив квартиру семьи, как правило, успевают сделать в ней ремонт, потратиться на мебель, бытовую технику, устроить детей в близлежащие школы и садики.

Иными словами, терять купленное жилье крайне тяжело, да и суммы кредитов там в разы выше, что также отсекает клиентов с невысокими уровнями доходов, но высоким уровней претензий. Так что доля просрочки по ипотечным займам растет не такими высокими темпами. А вот с автомобилями совсем иная ситуация.

После «первой волны» коронавируса, когда доходы уже заметно упали и продолжали снижаться, но курс рубля просел более существенно, многие поспешили приобрести автомобиль.

Цены на авто традиционно растут с заметным отставанием от динамики курса рубля — в среднем временной лаг, когда рублевая стоимость автомашины «догоняет» долларовую после очередного резкого падения курса российской валюты, составляет 3−5 месяцев. И приобретение автомобиля после ощутимого увеличения курса доллара выглядит на первый взгляд разумным вложением денег.

К тому же немая часть заемщиков в России страдает кредитной зависимостью, приобретая вещи, заметно более дорогие, чем те, что соответствуют их статусу и платежеспособности.

По оценкам экспертов лишь около половины отечественных заемщиков берут кредиты действительно вынужденно, что называется, «на жизнь» или на погашение предыдущего займа. А половина, клюнув на красивую рекламу, хочет купить дорогую и модную вещь, без которой в принципе вполне могли бы обойтись.

В итоге, накупив летом автомобилей, пока те были еще относительно дешевы, сейчас, когда «вторая волна» коронавируса привела к новому витку снижения доходов, многие россияне оказались не в состоянии обслуживать свои автокредиты. Да и потеря залогового авто не выглядит такой драматической, как потеря купленной в ипотеку квартиры.

Впрочем, на сегодняшний день динамика роста просроченной задолженности по автокредитам пока еще не выглядит угрожающей. Если ситуация с доходами начнет улучшаться, вполне может оказаться, что наблюдаемое явление в целом временное», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года жители России перестали обслуживать автокредиты на общую сумму 638 млн рублей, за месяц рост просроченной задолженности составил 10,55%

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