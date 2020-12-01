Вашингтон, , 14:20 — REGNUM Компании Pfizer (США) и BioNTech (Германия), совместно разрабатывающие вакцину от коронавируса, подали заявку на регистрацию препарата в Евросоюзе. Об этом 1 декабря сообщает РИА Новости.

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"Pfizer и BioNTech 30 ноября подали формальную заявку на экстренную регистрацию своей вакцины BNT162b2 против COVID-19, основанной на технологии матричной РНК», — говорится в сообщении.

Если Европейское агентство по лекарственным препаратам одобрит заявку, то это позволит использовать вакцину в ЕС до конца текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил надежду, что регулирующие органы королевства дадут соответствующее разрешение на регистрацию двух вакцин от коронавируса.

Премьер-министр пояснил, что этими двумя вакцинами являются: препарат, созданный совместно американской фармкомпанией Pfizer и немецкой BioNTech, а также вакцина, разработанная британско-шведской корпорацией AstraZeneca.