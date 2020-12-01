Воронеж, , 14:19 — REGNUM В Воронежской области забыли про парки аттракционов при снятии ограничений после первой волны коронавируса. Об этом 1 декабря в ходе прямого эфира сказал губернатор Александр Гусев, отвечая на вопросы жителей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

«Здесь была наша ошибка. Когда мы снимали ограничения в конце июня после спада первой волны, этот сектор выпал из зоны внимания. Конечно, мы бы сняли ограничения в тот период», — отметил Гусев.

Он добавил, что на данный момент открывать аттракционы «нелогично», но отметил, что решение будет принято, если после выхода школьников на очное обучение эпидемиологическая ситуация не ухудшится.

Отметим, что несколько дней назад в сети было размещено письмо сотрудников парка в ТРК «Граде» — предприниматели просили у властей разрешение на открытие аттракционов, которые не работают вот уже несколько месяцев.