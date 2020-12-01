Москва, , 14:16 — REGNUM Утечка воздуха практически не замечается членами экипажа Международной космической станции (МКС). Об этом 1 декабря сообщил российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который в данный момент пребывает на борту МКС.

«Для нас она (утечка воздуха) практически незаметна», — сказал космонавт на видео, которое размещено на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Также Кудь-Сверчков отметил, что в ходе тренировок, которые проводились на Земле, проводилась отработка гораздо более сложных ситуаций.

«Поэтому уровень тревожности в связи с этой небольшой негерметичностью у меня нулевой», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября стало известно, что российские специалисты провели эксперименты с испытательной моделью марсохода «Розалинд Франклин» российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2022».

Читайте развитие сюжета: В Пуэрто-Рико разрушен крупнейший в мире радиотелескоп «Аресибо»