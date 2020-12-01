Тамбов, , 14:12 — REGNUM В Тамбовской области 1 декабря подтверждено 126 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Столько же было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрированы 13 тыс. 332 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 12 тыс. 155 пациентов, в том числе 301 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 88 человек. 13 новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.

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