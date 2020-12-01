Грозный, , 14:12 — REGNUM В Чечне продолжается рекордный рост числа выявленных пациентов с диагнозом COVID-19. За прошедшие сутки их стало больше на 115 человек, сообщили 1 декабря в федеральном оперативном штабе. Это второй показатель в Северо-Кавказском федеральном округе по числу заболевших за сутки после Ставрополья, где он составил 230 человек.

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Общее число носителей коронавируса в республике составило 4489 человек. Выздоровели из них 2599 пациентов. За прошедший день выписано 20 излечившихся от COVID-19.

За тот же день на два человека увеличилось число жертв опасного заболевания. Общее число случаев летального исхода достигло в Чечне 68.

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