Красногорск, , 14:53 — REGNUM С 2017 года заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Подмосковье снизилась на 17%. Об этом 1 декабря сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Указывается, что на данный момент в регионе проживают почти 42 тысячи людей с ВИЧ. Но, тем не менее, ежегодно на территории области выявляется порядка 3,5 тысяч новых случаев заражения.

«Мы призываем жителей Московской области помнить о ВИЧ-инфекции, не забывать о простых правилах профилактики, соблюдать правила безопасного в отношении ВИЧ-инфекции поведения и регулярно, не реже одного раза в год, сдавать анализ на ВИЧ. От этого зависит не только ваше здоровье, но и здоровье ваших близких», — рассказал главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Московской области, кандидат медицинских наук Александр Пронин.

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