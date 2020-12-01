Москва, , 14:11 — REGNUM Актер Михаил Ефремов написал супруге Сергея Захарова, погибшего в ДТП, письмо с просьбой о прощении. Об этом 1 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на представителя потерпевшей стороны Александра Добровинского.

«Это письмо нам показалось искренним и человечным», — сказал адвокат. Он считает, что Ефремову необходимо было сказать эти слова изначально. В своем письме актер пишет, что пытался отправить послание много раз, но не мог подобрать слова.

Ефремов выразил соболезнования и попросил прощения. «Я не знаю, как мне дальше жить. Конечно, я ежедневно молюсь за упокой души Сергея», — написал артист. Он добавил, что никогда не станет прежним «ироничным и безалаберным Михаилом Ефремовым».

Ефремов попросил Маргариту Захарову дать ему возможность стать нормальным отцом для своих детей. Актер также попросил прощения за выбор адвоката Эльмана Пашаева.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы за смертельное ДТП. Позднее суд изменил срок на семь лет и шесть месяцев колонии.

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