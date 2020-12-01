Курган, 1 декабря 2020, 14:10 — REGNUM В Курганской области лабораторно подтверждены 106 новых случая заражения коронавирусом. Из них 29 зарегистрированы в Кургане, сообщает 1 декабря региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в Зауралье 104 случая.
Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 1 декабря выявлено 8906 случаев заражения коронавирусом. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», вылечились 7757 человек, 119 пациентов с COVID-19 скончались.
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