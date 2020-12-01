Москва, , 14:09 — REGNUM Рост просрочек по автокредитам может быть связан не только со второй волной пандемии, но и с рядом технических моментов, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Чечулин Дмитрий.

«Так, в сентябре был отмечен рекордный спрос на новые авто, а по статистике самих банков именно первый платеж является самым часто пропускаемым. Кто-то перепутал дату или забыл внести средства, так как еще не привык.

Хотя и роль пандемии нельзя отрицать. Как правило, автокредит имеет весьма значительную разовую сумму взноса, а это значит, что для людей, у которых резко упали доходы, именно его обслуживание вызывает самую большую сложность.

Также важно понимать, что машина — это один из важных элементов жизни, но без нее прожить можно, а вот без продуктов или жилья — существенно сложнее, поэтому если уж и выбирать, чего лишиться (а все автокредиты выдаются под залог авто), то уже лучше машины, чем квартиры.

При этом банки не сильно рискуют, они получат авто, которое хоть и дешевле, но смогут продать. Спрос на вторичном рынке растет, из-за падения курса рубля в цене растут автомобили и на вторичном рынке, а пробег у машин, взятых в кредит в 2020 году, весьма небольшой (ездить-то особо некуда, все на удаленке).

Вот и получается, что пока говорить о тенденции рано. Однако если в обозримом будущем ситуация с рынком труда в стране не исправится, то за автокредитами последуют и другие виды кредитования, а это уже будет носить не только экономический, но и социальный эффект», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в октябре 2020 года заёмщики остановили платежи по автокредитам на сумму 638 млн рублей, сопоставимый объём неплатежей наблюдался в мае (672,1 млн рублей).

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