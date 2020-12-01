Владимир, , 14:04 — REGNUM Во Владимирской области 1 декабря подтверждено 138 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрированы 13 тыс. 377 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 11 тыс. 412 пациентов, в том числе 243 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 324 человека, пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

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