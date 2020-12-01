Иркутск, , 13:59 — REGNUM В Приангарье начнется третий этап обследования населения на коллективный иммунитет к коронавирусу. Как сообщает сегодня, 1 декабря, пресс-служба областного правительства, по результатам второго этапа исследования показатель коллективного иммунитета к коронавирусу составил 12,1%.

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Также в ходе заседания оперативного штаба по недопущению распространения COVID-19 в Приангарье глава региона Игорь Кобзев подчеркнул, что за последнюю неделю произошел рост положительных тестов на COVID-19.

«Это означает, что мы должны быть готовы к дополнительным нагрузкам на коечный фонд и на амбулаторное звено. Сегодня начал прием пациентов новый инфекционный госпиталь в Шелехове. Благодаря его мощностям в области появилось дополнительно 120 коек для лечения больных коронавирусом, аналогичные центры открыты в Братске и Тайшете», — сказал Игорь Кобзев.

На базе поликлиник с сегодняшнего дня начали работу 12 амбулаторно-ковидных центров. Шесть в Иркутске — на базе поликлиник № 1, № 6, № 8, № 9, №10 и медсанчасти ИАПО, в Иркутском районе — в поликлинике микрорайона Луговое. А также в городах Ангарске, Братске, Усть-Илимске, Тулуне и Аларской ЦРБ в поселке Кутулик. В амбулаторно-ковидном центре могут получить помощь пациенты с подозрением на COVID-19 и переносящие заболевание в легкой форме.

Игорь Кобзев отметил, что в работе с амбулаторными больными особое значение имеет волонтерская поддержка.

«В этой связи обращаюсь к министерству по молодежной политике: необходимо создать единый информационный ресурс, который объединит все имеющиеся данные по волонтерскому движению. Нужно, чтобы человек, который хочет стать волонтером, знал, куда можно обратиться за содействием, и чтобы человек, которому нужна помощь волонтеров, мог без помех и оперативно эту помощь получить», — сказал глава региона. Игорь Кобзев также подчеркнул, что контроль за исполнением ограничительных мер будет усилен.

Как уже сообщало ИА REGNUM, обстановка с коронавирусом в регионе продолжает оставаться напряженной. В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 905 человек, причём 14 из них скончались за последние сутки.

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