Брюссель, , 13:59 — REGNUM Фармацевтический альянс американской компании Pfizer и немкой компании BioNTech подал заявку на получение разрешения на применение создаваемой ими вакцины от коронавируса на территории стран ЕС, сообщает 1 декабря французское издание Le Figaro.

В пресс-службе компаний отметили, что запрос был направлен Европейскому агентству лекарственных средств 30 ноября. В компаниях надеются, что смогут начать распространение вакцины, показавшей эффективность в 95%, в течение декабря.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратила внимание на то, что пандемия закончится еще нескоро, тогда как страны ЕС сильно пострадают от второй волны заражений. Она подчеркнула, что вакцинация против COVID-19 может начаться в Евросоюзе уже в декабре, для этого, в частности, с немецкой фармацевтической компанией CureVac, был заключен договор на поставку 225 млн доз потенциальной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.