Самара, , 14:04 — REGNUM Более 54 тысяч школьников в Самарской области приняли участие в профориентационном проекте страны «Билет в будущее». Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, школьники посетили более 21 тысячи практических мероприятий как в очном, так и в дистанционных форматах. При этом на 62 площадках Самарской области было проведено выше пяти тысяч профессиональных проб по 74 компетенциям.

По словам министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна, в последнее время наблюдается повышение интереса абитуриентов к учреждениям среднего профессионального образования Самарской области. Так, в текущем году свыше 52% выпускников девятых классов продолжили обучение в таких учреждениях.

Он добавил, что регион активно включился в реализацию федерального проекта «Молодые профессионалы» в рамках национального проекта «Образование». В текущем году было воздано 10 высокотехнологичных мастерских в двух колледжах региона.

Отмечается, что в 2020 году на платформе проекта «Билет в будущее» школьники страны получили возможность не только пройти онлайн-тестирование, но и познакомиться с картой профессий.

Сообщается, что проект «Билет в будущее» реализуется в стране с 2018 года. Данная программа является частью проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».