Туркестан, Казахстан, , 13:54 — REGNUM Международный аэропорт Туркестана принял первый регулярный авиарейс Нур-Султан — Туркестан, сообщили 1 декабря в пресс-службе комитета гражданской авиации Казахстана.

Загрузка рейса составила 93% — продано 168 билетов. Обратным рейсом отправился 161 пассажир. Первым перевозчиком, приземлившимся в Туркестане, стал лоукостер Fly Arystan.

На первом этапе в Туркестане будут принимать только два авиарейса: из Нур-Султана и Алма-Аты. В будущем аэропорт соединят с другими городами Казахстана. Маршруты планируется открыть в Стамбул и Дубай.

Отмечается, что аэропорт Туркестана работает в режиме «открытого неба» для полетов иностранных компаний. Пропускная способность воздушной гавани составляет 450 пассажиров в час.

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