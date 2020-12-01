Москва, , 13:53 — REGNUM Мир живет в «информационную эру», где главная ценность — информация. Информации стало так много, что час от часа нарастает потребность в ее систематизации на макро и микроуровне заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«Малая часть этих больших процессов — оповещение о мерах поддержки через портал «Госуслуги». Так, в России почти 20 миллионов бедных граждан, но не все из них знают о своем праве на социальные льготы.

Тем более, что МФЦ период пандемии ведет прием только по предварительной записи. До всех тех, кто может получать поддержку, важно достучаться с адресной помощью. Для этого нужно системное информирование, а в идеале и индивидуальные консультации.

Вот мобильные операторы и банки постоянно (даже чересчур) информируют клиентов о своих услугах и скидках через личный кабинет, звонки и т. д. Этот формат оповещения можно с аккуратностью использовать и в госуслугах.

Главное — быть полезным сервисом информации, а не очередным источником спама», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, актуальную информацию о полагающихся выплатах, пособиях или льготах начали получать российские граждане. Сообщения появляются в личном кабинете на портале госуслуг.

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