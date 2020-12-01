Воронеж, , 13:51 — REGNUM Вакцинация населения от коронавируса в Воронежской области может начаться в первом квартале 2021 года. Об этом 1 декабря в прямом эфире в соцсетях сообщил губернатор Александр Гусев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Первые партии вакцины мы получим ближе ко второй половине декабря, пока прививать будем медиков. Будет соблюден принцип добровольности: если человек не хочет, санкций применяться к нему не будет. Доступность вакцины для населения, думаю, будет во второй половине января», — сказал Гусев.

Глава региона добавил, что вакцинация будет бесплатной. Помимо медиков в числе первых, по мнению главы региона, вакцину должны получить педагоги, работники торговли и общественного питания.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 декабря в Воронежской области подтверждено 34 764 случаев заражения коронавирусом, в том числе 329 за последние сутки. Выздоровели 32 543 человека, скончались 876 пациентов.