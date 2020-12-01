Москва, , 13:50 — REGNUM Отбывающий наказание в колонии за получении крупной взятки бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев добросовестно трудится в библиотеке. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил директор ФСИН Александр Калашников.

«(К нему вопросов) нет. Он очень начитанный, заказывает (для библиотеки) новые книги, очень добросовестно трудится», — сказал Калашников.

Он добавил, что Улюкаев даёт рекомендации другим заключённым, какие книги читать.

Как сообщало ИА REGNUM, приговор бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву был оглашён 15 декабря 2017 года в Замоскворецком суде Москвы. Служители Фемиды признали его виновным в получении взятки в размере $2 млн за подготовку положительного решения по сделке с покупкой «Роснефтью» государственного пакета акций «Башнефти».

Суд приговорил экс-чиновника к восьми годам лишения свободы, которые он должен отбывать в колонии строгого режима. Кроме этого, Улюкаеву предстоит выплатить штраф в 130 млн рублей.

Читайте также: Улюкаев написал новое стихотворение