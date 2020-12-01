Токио, , 13:47 — REGNUM В игре Tetris 99 стартовало особое событие, посвящённое 35-летию франшизы Super Mario Bros. Об этом сообщалось 30 ноября на YouTube-канале компании Nintendo.

Событие продлится с 3 по 7 декабря 2020 года. В рамках его проведения геймерам нужно будет заработать 100 очков в онлайн-матчах, чтобы получить специальную тему с изображением Марио.

Напомним, Tetris 99 — это онлайн-версия знаменитой игры «Тетрис». Её разработкой занимается японская студия Arika.

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