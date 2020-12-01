Красноярск, , 13:45 — REGNUM В Красноярском крае, по данным на сегодня, 1 декабря, за минувшие сутки выявлено 336 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время 334 пациента выздоровели, 22 человека скончались. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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По данным Роспотребнадзора темп прироста за сутки составил 0,9%. Случаи заражения регистрировались во всех территориях края.

За всё время в регионе выявлено 36 568 случаев заражения коронавирусом, 28 999 вылечились, 1140 скончались, 11 163 человека находятся под наблюдением врачей.

В Красноярском крае проведено 1 783 816 тестов на коронавирус.