Вашингтон, , 13:43 — REGNUM Сценарист игры Destiny 2 Роберт Брукс подтвердил, что стражи Сэйнт-14 и Осирис являются гей-парой. Об этом 30 ноября сообщило издание Kotaku.

По словам Брукса, он всегда считал, что у этих персонажей есть романтические чувства друг к другу. Сценарист уверен, что наличие ЛГБТ-персонажей в Destiny 2 поможет представителям квир-сообщества лучше понять самих себя.

Напомним, Destiny 2 — этого многопользовательский «ролевой шутер», разработанный студией Bungie. Недавно проект получил масштабное дополнение под названием «За гранью Света».

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