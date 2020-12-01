Санкт-Петербург, , 14:01 — REGNUM Сразу два новых стационара будут сданы в эксплуатацию в Петербурге в ближайший месяц. Первыми же их пациентами станут больные с COVID-19 и внебольничными пневмониями. Коечный фонд двух стационаров примет более 800 человек. Об этом 1 декабря рассказали в пресс-службе правительства Северной столицы.

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Во второй половине декабря примет пациентов новый корпус Госпиталя ветеранов войн, давно перепрофилированного на лечение коронавирусных больных. На строительство было выделено 2,8 млрд рублей.

«Сегодня строительная готовность здания — почти 100%. Шестиэтажный корпус возведен в рекордно короткие сроки, всего за 5 месяцев», — сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов после осмотра строительной площадки нового корпуса, который является стационаром-трансформером.

«После открытия он будет переоборудован в инфекционную больницу с коечным фондом на 405 мест», — пояснил губернатор.

После того, как надобность в приёме больных с инфекцией отпадёт, корпус госпиталя сможет принимать 302 пациента по другим медицинским профилям.

Одновременно в пригородном Колпино готовится к сдаче лечебно-диагностический корпус городской больницы №33. «Строители работают без остановок. Сейчас дорог каждый день», — сказал Александр Беглов, проверив ход строительства нового стационара, разрешение на ввод которого планируется получить до конца декабря.

На завершение стройки, которая ранее затянулась по вине недобросовестных подрядчиков, из городской казны было выделено 2,7 млрд рублей, на оснащение — еще 1,7 млрд рублей.

Новый корпус больницы №33 также является стационаром-трансформер и после открытия примет 420 пациентов с коронавирусом.

«Пандемия показала, что можно эффективно бороться с вирусом, имея такие стационары, как новое здание 33-й больницы или клиники по примеру НИИ Алмазова, где наука тесно сочетается с практикой», — отметил Александр Беглов.

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