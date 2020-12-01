Токио, , 13:36 — REGNUM В ролевой игре Yakuza: Like a Dragon появился специальный «индикатор слабости». Об этом 30 ноября сообщило издание Kotaku.

При помощи этого индикатора игроки смогут увидеть, к какому типу урона у врагов есть слабости. Он будет доступен прямо в меню выбора атак и способностей.

Напомним, Yakuza: Like a Dragon — это японская ролевая игра, разработанная студией Ryu Ga Gotoku Studio. Проект получил множество положительных отзывов от геймеров и критиков.

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