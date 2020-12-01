Воронеж, , 13:34 — REGNUM Углубленный проект планировки центральной части Воронежа необходимо разработать во избежание ситуаций, подобных сносу старинных зданий хлебозавода. Об этом 1 декабря в ходе прямого эфира в соцсетях сказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Мы должны сделать углубленный проект планировки центральной части города, на нём показать все места в центре, которые мы видим как места развития, и объекты, которые находятся сейчас на этих территориях. Документ, который предупредит возникновение подобных ситуаций, нужно будет разработать в 2021 году», — сказал Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, глава региона, комментируя скандальный снос зданий хлебозавода №1 в центре Воронежа, отметил, что управление по охране объектов культурного наследия «прикрылось регламентами» и не предприняли реальных действий для разрешения ситуации. Более того, отметил Гусев, в течение 25 лет старинные здания в центре города почему-то оказались вне поля зрения и чиновников, которые отвечают за сохранность архитектурного наследия, и общественников.

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