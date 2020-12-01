Уфа, , 13:41 — REGNUM Марафон добрых дел стартовал в Самарской области в рамках ХIX Форума добровольцев и акции #МЫВМЕСТЕ. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, марафон добрых дел будет идти до 10 декабря. Волонтёры проведут мастер-классы по больничной клоунаде, созданию и кастомизации одежды. Для учеников старших классов будет проведена акция «Добрые уроки». В Самарском государственном институте культуры пройдет творческий концерт.

Кроме этого, добровольцы соберут игрушки и корм для животных, а также посетят приют «Лакшми». Будут подведены итоги года и организован сбор батареек, макулатуры, крышек для утилизации.

Отмечается, что стать участником может каждый. Для этого нужно выбрать интересующую программу и зарегистрироваться в группе Ресурсного центра добровольчества Самарской области ВКонтакте (vk.com/volsamara).

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