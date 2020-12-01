Пенза, , 14:02 — REGNUM В Пензе в зимний период будут работать две ледовые площадки и 32 катка. Работы по заливке первого десятка катков ведутся в микрорайонах Заря, Тепличный, у лицея №2, на улице Ворошилова и по другим адресам. Об этом 1 декабря сообщил председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Владислав Чесноков на планерке в мэрии.

Глава администрации Андрей Лузгин поручил приложить усилия и завершить заливку основной части площадок, пока в городе установилась морозная погода. Для создания ледового покрытия на тех объектах, где нет гидранта, воду для заливки подвезет спецтехника. На 13 площадках в разных районах Пензы после завершения работ начнут проводить занятия дворовые тренеры, на восьми — организуют прокат коньков.

ИА REGNUM ранее сообщало, в столице Татарии в зимний период будут работать 78 хоккейных коробок, 18 катков, восемь лыжных трасс с освещением и три трамплина. При благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке в Казани планируется проведение 33 спортивно-массовых мероприятия.

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