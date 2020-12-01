Челябинск, , 13:26 — REGNUM В Челябинске со стороны Копейска 1 декабря были слышны взрывы. Они обеспокоили жителей города, пишут СМИ.

По словам граждан, взрывы якобы происходили каждые 20−30 минут. Они были такой силы, что тряслись стеклопакеты.

По данным 74.ru, никакой угрозы для граждан это не представляет. В МЧС журналистов заверили в том, что одно из предприятий проводит «технологические процессы». А в единой дежурно-диспетчерской службе пояснили, что в тех краях идут подрывные работы.