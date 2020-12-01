Белгород, , 13:23 — REGNUM В Белгородской области 1 декабря подтверждено 170 случаев заражения коронавирусом, что на один больше показателя предыдущих суток. Зарегистрировано три летальных исхода, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области выявили 16 тыс. 377 носителей инфекции. Выздоровел 12 тыс. 641 человек, в том числе 118 выписаны за минувшие сутки. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 108 пациентов.

В стационарах находятся 956 человек, из них 108 на аппаратах ИВЛ, лечатся амбулаторно 2672 пациента.