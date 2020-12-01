Габороне, , 13:23 — REGNUM Правительство Ботсваны отправит тысячи диких слонов в соседнюю Анголу. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на заявление оппозиционного депутата и защитника природы Кгоборего Нкаваны.

В южноафриканской стране самая большая в мире популяция слонов — около 130 000 особей. Однако десятки тысяч слонов бежали в Ботсвану во время гражданской войны в Анголе в 1975 — 2002 гг. Теперь защитники природы рассчитывают, что слоны вновь заселят свою прежнюю среду обитания на юго-востоке Анголы.

Слоны широко распространены в Зимбабве, Замбии, Намибии и Анголе.

«Они всегда проживали в этих местах, но из-за войны им пришлось уйти из Анголы. Часть полигонов в Анголе должна была быть разминирована, чтобы они могли передвигаться… Я знаю, что Ангола работает с Организацией Объединенных Наций, чтобы разминировать некоторые из этих районов», — сказал он.

«Вы должны понять, что слоны помнят свой прошлый опыт и всегда будут стараться избегать опасностей», — добавил он.