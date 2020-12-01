Черкесск, , 13:18 — REGNUM В Карачаево-Черкесии к 1 декабря получили прививки от гриппа 42,4% жителей республики — всего 171 759 человек. Это 83,1% от запланированного числа, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

В ведомстве призвали стать участниками вакцинации всех граждан, которые входят в группы риска. Они могут получить прививку бесплатно в поликлиниках по месту жительства.

Как отметили в Роспотребнадзоре, в настоящее время эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом в Карачаево-Черкесии не превышены (-45%), однако положительная динамика прироста продолжается. За последнюю неделю прирост составил 23%. При этом в Черкесске уровень прироста ниже, чем в среднем по республике — 17,6%.