Кинель, Самарская область, , 13:18 — REGNUM Главный врач Кинель-Черкасской центральной районной больницы Наиль Нугманов ушел из жизни в Самарской области. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, Наиль Габдулсаматович Нугманов скоропостижно скончался на 57-м году жизни. Всю свою жизнь он посвятил сельской медицине: более 15 лет он проработал врачом-терапевтом, а после — заведующим терапевтическим отделением Алексеевской ЦРБ. В 2007 года он стал руководителем Кинель-Черкасской ЦРБ.

Сотрудники министерства здравоохранения выражают глубокие соболезнования родным и близким Наиля Габдулсаматовича, а также коллективу больницы, в которой его уважали и любили коллеги, пациенты и сотрудники.

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