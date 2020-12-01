Москва, , 13:41 — REGNUM В рейтинге городов по просмотрам выступления эстрадных звёзд в новогоднюю ночь Москва заняла последнее место. Соответствующее исследование провело агентство Zoom Market.

Опрос проводился в 25 городах России по методу личных и телефонных интервью. В общей сложности было опрошено 3000 респондентов. Рейтинг был сформирован на основании трёх вопросов: смотрят ли в новогоднюю ночь телевизор; что предпочитают смотреть по телевизору в новогоднюю ночь; смотрят ли выступление эстрадных звезд («голубые огоньки»)?

Исследование показало, что из числа граждан, которые встречают новогоднюю ночь у телевизора, 97% смотрят обращение президента, 56% — выступления эстрадных звёзд, 39% — художественные фильмы, а 5% — другие развлекательные программы.

По итогам опроса наибольшую любовь к просмотру «голубых огоньков» продемонстрировали жители Саратова. На втором месте оказалось Иваново. Замыкает тройку лидеров Пермь. Согласно результатам исследования Москва разместилась на последнем, 25 месте. Как выяснилось жители столицы не являются любителями просмотра эстрадных выступлений в новогоднюю ночь.

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