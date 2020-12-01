Чита, , 13:09 — REGNUM Забайкальском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, появились провокаторы без масок. Как сообщает телеграм-канал мэрии Читы, кондукторов МП «Троллейбусное управление» нередко оскорбляют пассажиры в ответ на просьбу надеть медицинскую маску. И это при том, что всем хорошо известно об опасности, исходящей от COVID-19.

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По словам и.о. директора предприятия Андрея Лунченко, в последнее время даже появились так называемые «провокаторы», которые демонстративно не используют маски в общественном транспорте, либо заходят в троллейбус в масках, а после приобретения билетов снимают их, полностью игнорируя законные требования.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 1 декабря общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 19 767 человек, причём 263 из них добавились только за последние сутки.

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