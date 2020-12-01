Аккра, , 13:13 — REGNUM Государственные похороны бывшего президента Ганы Джерри Джона Роулингса состоятся 23 декабря. Об этом передаёт BBC Africa со ссылкой на сообщение группы планирования похорон.

Церемония состоится на площади Независимости в столице страны, Аккре.

«Семья работает совместно с правительством над более мелкими деталями похоронной церемонии и сообщит об этом в надлежащее время», — заявил глава комитета по планированию похорон Джеймса Виктора Гбехо.

Бывший президент скончался 12 ноября в возрасте 73 лет в столичной больнице после непродолжительной болезни.

Он занимал пост президента западноафриканской страны с 1981 по 2001 год.