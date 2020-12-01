Воронеж, , 13:09 — REGNUM В Воронеже перед судом предстанут бывшие сотрудники органов социальной защиты населения, им вменяют мошенническое хищение 11 млн рублей из бюджета. Об этом 1 декабря корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

Обвиняемыми по делу проходят бывшая замдиректора казенного учреждения Воронежской области «Управление социальной защиты населения Левобережного района г. Воронежа», бывшая начальница отдела и бывшая заместитель начальника отдела этого учреждения. Основанием к возбуждению уголовного дела послужили материалы, предоставленные прокуратурой Левобережного района города Воронежа и УФСБ России по Воронежской области.

По версии следствия, с декабря 2017 по апрель 2020 года обвиняемые включали в списки лиц, имеющих право на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, своих знакомых и бывших коллег, объясняя им, что они, якобы, будут фиктивно трудоустроены и станут получать заработную плату. В результате им ежемесячно начислялись в качестве субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг деньги, которые передавались обвиняемым.

По оценке следствия, в результате мошенническим путем были похищены бюджетные денежные средства в размере свыше 11 миллионов рублей.

Обвиняемые признали вину в полном объеме, в содеянном раскаялись. На данный момент прокуратурой утверждено обвинительное заключение, уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.