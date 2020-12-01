Новосибирск, , 13:08 — REGNUM В Новосибирской области руководство двух школ планирует продлить учебный год из-за отставания от образовательной программы из-за «коронавирусных» ограничений. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.

Школьник Иван Шилов © ИА REGNUM

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При этом назвать точное число образовательных учреждений, где собираются увеличить число учебных дней, министр пока не готов, так как об окончательном решении школы пока не сообщили.

«По крайне мере, две (школы) я точно знаю, которые решили продлить», — цитирует «Континент Сибирь» Сергея Федорчука.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что вопрос о возможном продлении новогодних каникул в новосибирских школах сейчас не рассматривается.

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