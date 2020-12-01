Москва, , 13:06 — REGNUM К размещению в Нагорном Карабахе российских миротворческих сил положительно относятся 59% жителей России, отрицательно — 31% респондентов, приводит данные опроса «Левада-центр».

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Вместе с тем размещение в Карабахе миротворческих сил Турции не одобряют 69% российских граждан. Одобряют только 15% опрошенных.

В то или иной степени за развитием событий в Карабахе наблюдают 90% граждан РФ — внимательно — 30%, следят, но не в деталях — 60%. Большинство (67%) в этом конфликте не поддерживают ни Армению, ни Азербайджан.

Опрос проведен 19 — 26 ноября 2020 года. Опрошены 1607 граждан РФ старше 18 лет в 50 субъектах РФ. Статпогрешность вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, пребывание российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе не ограничится пятилетним сроком, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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