Орск, Оренбургская область, , 13:06 — REGNUM В Орске Оренбургской области на скамье подсудимых окажется мужчина, который затолкал в багажник автомобиля ребенка. Расследование уголовного дела о незаконном лишении свободы завершилось, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, инцидент произошел днем 17 октября 2020 года. Мужчина, недовольный пребыванием группы детей возле многоквартирного жилого дома, проявил агрессию. Применив силу, он поместил семилетнего ребенка в багажник автомобиля, где удерживал несколько минут.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.