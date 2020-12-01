Манила, , 13:12 — REGNUM Филиппинские власти приобретут четыре разные вакцины от коронавируса, в том числе российский препарат «Спутник V». Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Гарри Роке, передаёт телеканал CNN Philippines.

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Роке передал слова координатора программы вакцинации Карлито Галвеса о том, что Филиппины закупят российскую вакцину, а также препараты от Sinovac (КНР), Pfizer (США) и AstraZeneca (Великобритания).

Исполнительный директор филиппинского фонда вакцинации Лулу Браво отметила, что решение о закупке вакцин — трудное, ведь Sinovac и производитель «Спутник V» пока не предоставили информацию о заключительном этапе клинических испытаний.

Как сообщало ИА REGNUM, филиппинские власти планируют привить 60 млн человек от COVID-19. На это государство выделяет свыше 73 млрд филиппинских песо, что соответствует примерно $1,5 млрд.

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