Москва, , 13:05 — REGNUM Реклама «Энтеросгеля», в которой распространялась информация о лёгком течении COVID-19 при условии приёма препарата, признана нарушающей законодательство. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

«Комиссия ФАС России выявила нарушение закона о рекламе в рекламном ролике лекарственного препарата «Энтеросгель» в эфире телеканала ТНТ в июне 2020 года. Основанием для разбирательства стали поступившие в ФАС России жалобы граждан», — говорится в сообщении.

Заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров отметил, что в инструкции к «Энтеросгелю» данные о коронавирусной инфекции отсутствуют — то есть в рекламе сообщается информация о свойствах и характеристиках препарата «Энтеросгель» вне пределов его показаний.

Он посоветовал фармацевтическим компаниям избегать упоминания инфекции COVID-19 в рекламе своих товаров, если о ней не указано в инструкции.

Компании грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.