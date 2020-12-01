Москва, , 13:01 — REGNUM В Москве вечером могут возникнуть затруднения на дорогах из-за снегопада. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

В информации отмечается, что наиболее сложными для движения будут участки на МКАД во развязок и эстакад — в этих местах на подъёмах во время снегопадов возникают сложности у грузовых автомобилей.

«Будьте предельно внимательными и осторожными на дороге: держите дистанцию, избегайте необоснованных маневров и резких торможений, а также помните о более длинном тормозном пути автомобиля», — предупредили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в первый день зимы начался снегопад.