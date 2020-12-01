Уфа, , 13:02 — REGNUM Десяти лучшим волонтёрам Башкирии будут вручать почетный знак «Доброволец (волонтёр) Республики Башкортостан». Об этом 1 декабря сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, добровольцы зачастую находятся в тени, но они делают очень важно дело — приходят на помощь в трудную минуту. Так, свыше пяти тысяч добровольцев из 63 штабов по всей Башкирии приходили к пенсионерам и приносили им продукты питания, лекарственные средства и просто поддерживали добрым словом. А около 500 добровольцев помогали тушить пожары в лесах Бурзянского района, отметил он.

Хабиров добавил, что в конкурсе «Добровольцы России» 35 жителей Башкирии стали полуфиналистами, а четыре человека — финалистами. Победителем этого конкурса стал волонтёр из Стерлитамака Ростислав Савельев.

По словам главы Башкирии, в текущем году им было принято решение учредить почетный знак «Доброволец (волонтёр) Республики Башкортостан». Ее будут каждый год вручать десяти лучшим волонтёрам за особые заслуги. Первое награждение планируется провести в ближайшие месяцы.

Отмечается, что в настоящее время в Башкирии сформировано 400 волонтёрских отрядов.

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