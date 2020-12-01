Ашхабад, , 13:00 — REGNUM Муфтият Туркмении продлил запрет на посещение мечетей и мест паломничества до конца 2020 года, сообщает издание «Туркменпортал».

Отмечается, что запрет введен для профилактики распространения инфекционных заболеваний. По официальным данным, в Туркмении не выявили ни одного случая заражения коронавирусом.

Запрет на посещение мечетей введен в рамках постановления чрезвычайной комиссии Туркмении по борьбе с болезнями от 26 августа 2020 года. Данное ограничение действует с 13 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября власти Туркмении запретили гражданам старше 50 лет перемещаться между городами и регионами страны из-за ситуации с коронавирусом.

Читайте также: В Туркмении закрыли междугороднее сообщение для лиц старше 50 лет