Барнаул, , 13:00 — REGNUM Депутат Алтайского краевого законодательного собрания Николай Бушков («Единая Россия») признан виновным в нарушении режима самоизоляции. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение Центрального районного суда Барнаула, в соответствии с обвинением по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ народный народный избранник приговорен к выплате штрафа в размере 15 тыс. рублей.

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По некоторым данным, Бушков якобы нарушил режим самоизоляции, несмотря на наличие диагноза коронавируса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. На 1 декабря среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (7580 человек, +57 за последние сутки) и ОРВИ (12 309 человек, +142 за последние сутки).

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