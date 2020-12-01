Саратов, , 13:02 — REGNUM В Саратовской области за минувшие сутки летальные исходы произошли еще с шестью инфицированными пациентами. Об этом сообщает облминздрав.

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Среди погибших — двое мужчин 80 и 88 лет, а также женщины 69, 71, 73 и 78 лет. Лечение инфицированных пациентов осложняли имеющиеся хронические заболевания.

Таким, образом, по состоянию на 1 декабря жертвами ковида за все время наблюдения числятся 244 саратовца.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии коронавирусная инфекция подтверждена по информации на 1 декабря у 27 412 человек, за сутки SARS-CoV-2 выявили еще у 246 жителей региона. Минувшим днем заболели 248 саратовцев. Выздоровели с начала пандемии 23 264 человека, за сутки — 176 пациентов.

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