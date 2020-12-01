Санкт-Петербург, , 13:06 — REGNUM В Санкт-Петербурге осудили воспитательницу детского сада, по недосмотру которой трехлетняя девочка погибла во время игры на детской горке. Об этом приговоре 1 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Как рассказывало ИА REGNUM, несчастный случай произошел 26 марта 2020 года на детской площадке сада №100 Калининского района Петербурга. Как было установлено на следствии и в суде, воспитательница Александра Л. во время прогулки с детьми отвлеклась на длительное время от малышей и не заметила, что подопечная девочка застряла головой между прутьями игрового комплекса и повисла на продолжительное время без опоры. В результате этого инцидента ребенок скончался.

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В суде обвиняемая вину признала полностью, раскаялась. В результате суд назначил женщине наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с лишением права заниматься педагогической деятельностью, деятельностью связанной с воспитанием несовершеннолетних и осуществлением надзора за несовершеннолетними сроком на два года.

«Гражданский иск признан судом по праву», — уточнили в ОПС.

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