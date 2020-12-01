Бобруйск, Белоруссия, , 12:58 — REGNUM Двое жителей Бобруйска приговорены судом города к заключению на срок в два и четыре года за применение насилия по отношению к правоохранителю. Об этом 1 декабря говорится в сообщении Генпрокуратуры Белоруссии.

«С учетом позиции гособвинителя и представленных доказательств суд Бобруйского района и города Бобруйска признал обоих обвиняемых виновными в инкриминированном им преступлении», — указывается в сообщении.

Также уточняется, что согласно статьи 364 белорусского Уголовного кодекса, судом обоим обвиняемым были назначены сроки лишения свободы: два года с отбыванием в ИК в условиях общего режима и четыре года с отбыванием в ИК в условиях строгого режима.

Кроме этого, отмечается, что 10 августа нынешнего года данные лица в ходе разбирательства сотрудника ГАИ с совершившим административное правонарушение гражданином, применили насилие к сотруднику ДПС и ещё двум сотрудникам территориального отдела Департамента охраны МВД. Оба осужденных в ходе суда признали свою вину в полном объеме.

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