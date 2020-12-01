Оренбург, , 12:54 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, на 1 декабря, жертвами коронавирусной инфекции стали еще три человека, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. С конца марта зафиксирована 221 смерть пациентов по причине коронавирусной инфекции.

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С конца марта в регионе выявлен 23 361 случай заражения. От COVID-19 оправились 19 989 человек, в том числе 143 — за последние сутки.

На сегодняшний день в больницах на лечении находятся 1 315 человек, среди которых 405 — в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 53 пациента, на кислородной поддержке — 686 пациентов. Состояние 801 человека медики оценивают как средней тяжести, еще 109 — как удовлетворительное.

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